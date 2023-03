Pak de emmers er maar weer bij: de padden moeten overgezet, en dat een maand lang

LIEMPDE – In tientallen emmers zitten - soms wat beduusde - padden, bruine kikkers en een enkele watersalamander. Ze zijn erin gestopt door Bert en Annie Vervoort , die al vroeg in de ochtend druk bezig om de beestjes veilig over de te zetten.

Het groene paddenscherm aan de Savendonkseweg is 250 meter lang, aan de achterkant staan om de tien meter emmers. Bert Vervoort wijst naar het bos achter de sloot. ,,Hier komen ze vandaan en ze trekken naar het natte weiland aan de andere kant van de weg om zich daar voort te planten. Daar is een grote poel.”

Diverse kikkers en padden zijn alvast begonnen: kleinere mannetjes zitten verankerd op de grotere vrouwtjes. ,,Ze hebben een soort klittenband aan hun pootjes die ze onder de oksels van de vrouwtjes vastklemmen. Kijk, dat vrouwtje zit vol eieren, haar buik puilt uit.”

Eten en gegeten worden

Terwijl Annie de emmer vasthoudt, onderneemt een vrouwtjeskikker een poging om er met mannetje en al uit te springen. ,,De padden en kikkers lopen heen en weer langs de schermen omdat ze naar de poel willen, en dan vallen ze vanzelf in een van de emmers.” Het ecologische belang van de kikkers, padden en salamanders is groot. ,,Ze eten insecten en worden zelf weer gegeten door roofvogels, reigers en ooievaars. Er zitten twee gewone ooievaars en één zwarte. Die zitten al te wachten in het weiland.”

Elke ochtend en avond worden de dieren overgezet door leden van Natuurwerkgroep Liempde, een maand lang. Drukke tijd dus. ,,Ja, maar er zijn enorm veel vrijwilligers die het leuk vinden om dit te doen. Er wordt een schema gemaakt en je moet rap zijn want de lijst is heel snel ingevuld. En soms komt ook de Jeugdnatuurwacht.”

De kamsalamander doet even niet mee

En komen al die vrijwilligers weer in actie als de dieren na de zomer terug willen naar het bos om daar te overwinteren? ,,Nee, dan doen we niets, want daar doen ze een aantal maanden over: van de nazomer tot het gaat vriezen.” Aan het eind van de ochtend staat de teller op 243 padden, 183 bruine kikkers en 8 kleine watersalamanders. Geen kamsalamander? ,,Nee, die trekt al eerder in het jaar en dan staan de schermen er nog niet. Ze zijn in heel Nederland wel zeldzaam, maar hier niet.”

Lees verder onder de foto: Zóveel padden, Liempde stond landelijk twee keer op de vierde plaats

Volledig scherm Diverse kikkers en padden zijn alvast begonnen aan het voortplantingsproces. © Jan Zandee

Wat wordt er gedaan met deze gegevens die de vrijwilligers verzamelen? ,,Die geven we door aan Padden.nu van het Ravon. Dat is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. In 2020, 2021 en 2022 hebben we respectievelijk 4588, 3266 en 2471 dieren overgezet. En daarmee stonden we landelijk twee keer op de vierde plaats en één keer op de tiende plaats. Dat de aantallen zo wisselen, dat ligt onder meer aan het weer. En er heerste corona en er werd minder gereden. Want de meeste slachtoffers vallen door de auto’s. Als je niks doet krijg je op plekken als deze echt een slachting.”

Zijn de padden verhuisd uit Boxtel?

Voor de ‘buren’ van de Natuurwerkgroep Boxtel ligt de situatie weer een beetje anders. ,,Bij de Gasthuiskamp zetten we geen schermen meer neer”, laat Marie-José Meertens weten. ,,Want daar zijn bijna geen padden meer. Net als bij de Kempseweg. Mogelijk hebben de populaties zich verplaatst. En bij Sparrenlaene zetten de bewoners de padden over, samen met ons. De kinderen vinden het erg leuk om te doen.”