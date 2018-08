Pastoor en dienstmeid openen nieuwe waterpomp in park Boscheind in Lennisheuvel

LENNISHEUVEL - Een hevige regenbui leek even spelbreker te worden tijdens de officiële ingebruikneming van een vlonder en bijbehorend waterspeelelement in park Boscheind in Lennisheuvel. Gelukkig staakten de weergoden hun 'zegen van boven' net op tijd en kon wethouder Peter van de Wiel samen met Twan Tiebosch de waterpomp van het openingslint bevrijden.

Hierna was het de beurt aan de herrezen Lennisheuvelse bouwpastoor Arnoldus Manders en zijn door Randstad uitgezonden dienstmeid Mina om water uit de vijver te pompen en dit via een boomstammenconstructie weer terug in de vijver te laten lopen.

Wethouder Van de Wiel benadrukte het belang van park Boscheind als verbindende schakel tussen recreant uit de bebouwde kom of treinstation, en de natuur van Het Groene Woud met de vele wandelmogelijkheden. Het is de bedoeling dat door het rondpompen van het water de natuurbeleving gestimuleerd wordt en ook kinderen hun weg weten te vinden naar het natuurpark.

Te laat

De tientallen aanwezigen zagen dat het goed was. Dat kon ook bijna niet anders want de pastoor had kort voordat hij begon te pompen zijn zegen gegeven aan het waterspeelelement en alle aanwezigen. Ook liet hij duidelijk maar ludiek blijken dat hij het niet gepast vond dat sommige bestuursleden te laat bij de ceremonie arriveerden, of zelfs verstek lieten gaan. De lokale pers gaf hij het volgende dwingende advies: ,,Vermelden jullie bij de foto maar dat in verband met de privacy er een heleboel mensen niet op de foto staan. Dan denken de lezers dat het hier helemaal vol stond". Onderwijl trachtte dienstmeid Mina toevallige voorbijgangers te paaien door ze te overtuigen vooral niet door te lopen maar de feestelijke gebeurtenis te aanschouwen.

Schijninspraak

Deze officiële ingebruikneming was een onderdeel van de festiviteiten rondom het 50-jarig jubileumfeest van stichting Rond Kerk en Orion. Enkele dagen geleden uitte bestuurlid Stefan van den Nieuwenhof in deze krant nog stevige kritiek richting Boxtelse politiek. Met name de participatie die door de gemeente gevraagd wordt bestempelde hij als schijninspraak.

Of het aan het gewijde water lag, dat rustig stromend haar weg terug naar de vijver zocht, of aan het waterige zonnetje dat net op dat moment doorbrak, was onduidelijk, maar van enig venijn was deze zaterdagmiddag niks te merken. Lennisheuvel en Boxtel hebben er een mooie, duurzame attractie bij.