Plan acht woningen voor senioren op plek Chinees in Boxtel

Volgens B en W passen de plannen van de projectontwikkelaar prima in de gemeentelijke woonvisie en zou de horecabestemming van het perceel dus kunnen worden omgezet in 'wonen'. Met een ding zal nog wel rekening gehouden moeten worden bij de verdere uitwerking van de plannen: de prijs van de koopwoningen. De te bouwen levensbestendige woningen, met onder meer slaapkamer beneden, moeten vallen in de categorie 'toegankelijke koopwoningen voor doorstromende senioren'.

'Middel-duur'

Hoewel er, aldus het college, voor senioren vooral behoefte is aan huurwoningen (zowel sociale als vrije sector) is de keuze voor dit project vanuit de eigen woonvisie verdedigbaar als de prijsklasse 'middel-duur' is. ,,Dan zijn de woningen namelijk geschikt voor doorstromende senioren", stellen B en W. In de Boxtelse woonvisie staan woningen vanaf zo'n 275.000 euro als duur genoemd. ,,Maar daar gaan de woningen zoals nu voorgesteld niet voor gebouwd kunnen worden", aldus Eric Donker van projectontwikkelaar Helder. Hij zegt opnieuw met de gemeente in gesprek te gaan over de plannen.