Quizmakers De Laat en De Leest vieren eerste lustrum

,,Je kunt vragen; van welke maatschappij is dit het logo? Je kunt vragen; van welke vliegtuigmaatschappij is dit het logo? Of je vraagt; van welke Aziatische vliegtuigmaatschappij is dit het logo? Je kunt zelfs vragen; van welke Singaporese vliegtuigmaatschappij is dit het logo?" Op deze manier legt Kiske de Leest uit hoe je moeilijkheidgraden in een vraag kunt verwerken. De Leest heeft verstand van vragen maken en stellen. Samen met Marc de Laat runt hij namelijk sinds 2010 een bedrijfje dat quizzen maakt: The Brain.