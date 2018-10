Raad Boxtel krijgt uitleg over verkeersplannen in Boxtel

Monitoren

Fred van Nistelrooij van INbox vroeg zich af wat het uitgangspunt van Move'31 was. ,,Het is een visie die iets zegt over vandaag en we maken een infrastructuur voor later. De overwegen zullen verdwijnen. Komt er een tunnel voor terug? Ik mis wat er dan wél is in 2031." Frits Fastenau van de gemeente liet weten dat je je wel kunt voorbereiden op ‘ontwikkelingen die zouden kunnen komen’. ,,Maar je weet die ontwikkelingen nog niet. Daarom moet je monitoren. Bovendien, de richtlijnen over mobiliteit veranderen in de loop der tijd. Auto's van tien jaar geleden zijn anders dan die van nu, als het gaat om zaken als emissie en veiligheid."