Raadsel van tientallen groene tuinkabouters in Boxtel opgelost

BOXTEL - Het raadsel van de tientallen groene tuinkabouters die afgelopen week ineens in Boxtel opdoken is opgelost. Het is inderdaad een campagnestunt van het lokale CDA.

Eerder deze week hebben tien CDA'ers in de donkere uren en zo heimelijk mogelijk een groene kabouter geplaatst bij 55 sportclubs, zorginstellingen, verenigingen en andere in hun ogen mooie initiatieven in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. 'Alsjeblieft en dankjewel' was het enige dat op het kaartje stond dat aan de kabouter hing.

Hélène van As van het CDA heeft nu nog lol om de actie. ,,We zijn over het hek geklommen bij ODC en hebben daar een kabouter op de middenstip gezet. Bij hospice Acacia zijn we betrapt, elders ging een hond keihard blaffen en schrokken we ons een hoedje en weer ergens anders floepte de buitenverlichting aan en moesten we wegsprinten. We hebben zelf veel gelachen. En toen iedereen de afgelopen week aan het gissen was, hadden we natuurlijk ook veel plezier."

De kabouters verschenen onder meer bij Voedseltuin Boxtel, Voedselbank Boxtel, Sint-Michielsgestel, Haaren en Sint-Oedenrode, de VVV, in de kiosk in Liempde, bij hospice Acacia, Hobbycentrum Boxtel, Oertijdmuseum en Museum Vekemans. Een compliment voor het vele goede werk dat vrijwilligers doen en een stimulans om door te gaan, zo moet het plaatsen van de groene tuinkabouters worden uitgelegd, aldus lijsttrekker Van As.

In haar officiële reactie stelt zij: 'Wij geloven niet in kabouters maar in de grote betrokkenheid van mensen die zich belangeloos inzetten. Het geeft de kracht van de gemeenschap weer die we in de afgelopen raadsperiode heel duidelijk hebben ervaren. Met deze positieve campagne vragen wij aandacht voor alle vrijwilligers en mantelzorgers die veel doen voor ons allemaal. Vrijwilligerswerk is immers niet vrijblijvend. Zonder hen zou onze gemeente niet zoveel sportclubs, evenementen en andere verenigingen tellen'.

Volledig scherm De tuinkabouter die bij Zorgexpertisehuis Liduina werd neergezet. © CDA Boxtel

Volledig scherm Een van de kabouters kreeg een plekje op het carnavalsbeeldje dat het jubileum van 55 jaar openbaar carnaval in Boxtel memoreert. © CDA Boxtel

Volledig scherm Ook de Kinderboerderij in Boxtel kreeg er een groene bewoner bij. © CDA Boxtel

Volledig scherm Ook in Liempde werd de inzet van vrijwilligers geëerd met een groene tuinkabouter. © CDA Boxtel