Rechter laat Liempdse familiedroom om bij elkaar te wonen in leven

BOXTEL - Dat Boxtel twee kermislocaties heeft is niet zo bijzonder. Maar de loop tussen Markt en Breukelsplein is al jaren ronduit saai. Voor het eerst is er deze keer muziek en dans en een Dinodag om het kermispubliek te vermaken. Hoe zijn de ervaringen?