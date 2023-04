Rivierblauwe luiken, een Franse tuin, en je eigen hooimijt: Ilse’s huis zit vol verrassingen

met video Eén man verdacht van gewapende overvallen op Kruidvat en Plus in Best

BEST - De Kruidvat aan het Wilhelminaplein in Best is vrijdagavond overvallen. Een gewapende man drong rond 20.15 uur het filiaal binnen en bedreigde het personeel. Rond 20.50 uur sloeg dezelfde man toe bij een supermarkt van Plus aan de Rendierhei in Best. De verdachte is nog steeds zoek.