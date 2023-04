Samen aan de bak voor duurzaam sportpark RKSV Boxtel

UPDATE Boxtels Benefiet­con­cert verbindt en biedt hulp aan slachtof­fers aardbeving

Op de laatste dag van het Suikerfeest was zondag in gemeenschapshuis De Walnoot in Boxtel een benefietconcert voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Er is 1.235 euro opgehaald.