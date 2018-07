Samen op pad voor één kunstwerk bij De La Salle

WE ARE ELECTRIC DJ Chimp draait in Liempde: 'Dansen en glijden op schuif­plaat­jes, lekker toch?'

11:00 LIEMPDE - We Are Electric Dancefestival We Are Electric verkast na drie edities op het E3-Strand Eersel naar Landgoed Velder in Liempde. Waalwijker Chimp, voorheen DJ Kriss-One, is een van de dj's. 'Dansen en glijden op schuifplaatjes, lekker toch?'