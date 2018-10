Scout-angels in Boxtel vertrekken naar Disneyland

Vroeger reed je naar 'Piet de Ketting', nu is TomTom de baas

11 oktober BOXTEL - De Prins van Luik of De Vergulde Valk. Vanaf de vijftiende eeuw kwam je zulke namen in Boxtel tegen in het hartje van de plaats. Boxtelaar Wim Veekens (67) zette ze allemaal op een rij in het boek 'Van Aar tot de Zwarte Raaf'.