Servicelijn Boxtel geopend

Onafschei­de­lijk sinds ontmoeting bij toneelvere­ni­ging

10:31 HELVOIRT - In 1962 leerden Frans Leijten en Nel Leijten-Van Strijdhoven uit Helvoirt elkaar kennen tijdens het dansen. Frans werkte toen thuis op de boerderij en Nel hielp in het huishouden van een gezin met tien kinderen. De twee vonden elkaar snel leuk, maar toch is het in de beginjaren een enkele keer aan en uit geweest. Ondanks dat vierden zij op donderdag 12 juli hun 50-jarig jubileum.