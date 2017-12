Sietz Leeflang, initiatiefnemer Kleine Aarde in Boxtel, overleden

45 woningen weg en 33 terug in Boxtelse wijk Breukelen

15 december BOXTEL - Met sloop en nieuwbouw grijpt woonstichting Sint Joseph stevig in in de Van Hugenpothstraat en Hendrika van Haeftenstraat in Boxtel. In totaal gaan 45 woningen tegen de vlakte. Dat gebeurt in februari, zo heeft woonstichting Sint Joseph bekend gemaakt. Het zijn noodwoningen, uit 1945, en gedateerd. Na de sloop begint de nieuwbouw van 33 woningen.