Snel op de fiets van Eindhoven naar Den Bosch, maar via welke route?

Wordt het straks in een bijna rechte lijn pendelen langs de A2 of moeten ook de dorpscentra, woonwijken, bedrijventerreinen en tussenliggende stations worden aangedaan? De exacte route van het snelfietspad dat Eindhoven met Den Bosch gaat verbinden is nog niet bepaald. Drie varianten liggen op de tekentafel. De keuze is afhankelijk van veel factoren, onder welke de financiën, haalbaarheid en veiligheid.

Eén ding staat al vast: het tracé tussen Best en Boxtel volgt de A2. ,,Daar ligt al een parallelweg waar niet zo veel autoverkeer over gaat. Die is vrij makkelijk om te bouwen tot fietsstraat", zegt Anton van Osta van Anteagroup, het ingenieursbureau dat het project samen met de vijf betrokken gemeenten begeleidt. Ooit is gekeken naar een variant langs het spoor, maar de conclusie was al snel dat deze route teveel problemen zou geven met veiligheid, regelgeving en grondverwerving. Bovendien ligt het behoorlijk afgelegen, waardoor het pad 's avonds en 's nachts veel minder aantrekkelijk is.

Meepraten

Over andere stukken is nog wel discussie. De bewoners van de betreffende vijf gemeenten mogen meepraten en adviseren. Deze week vonden al informatiebijeenkomsten plaats in Best en Boxtel, volgende week is er een in Vught. Ook in een later stadium vinden nog bewonersbijeenkomsten plaats. "Wij willen vooral details op de route, die wij nog niet kennen, weten", zegt Osta. Zoals: daar is de bocht veel te krap of op die plek is de weg wel heel erg steil. Maar ook: welke variant is het meest aantrekkelijk voor de toekomstige gebruikers? Degenen dus van wie wordt gehoopt dat ze auto inruilen voor de fiets als middel om het werk te komen.

Volledig scherm De verschillende varianten, in de omgeving van Eindhoven en Best.

Bij de keuze speelt mee: is mooie natuur langs de route gewenst of is de kortste afstand het allerbelangrijkst? Zo is de rode route op de kaart in totaal 33,5, de gele 36,5 en de blauwe 38 kilometer lang. Maar zo min mogelijk scherpe bochten of verkeerslichten is óók een criterium. Fietsers op weg naar of van hun werk willen nu eenmaal zo min mogelijk hoeven remmen. "Om deze reden buigt de rode variant bijvoorbeeld op de Boschdijk al snel af naar de Fransebaan", legt verkeersplanoloog Bas Braakman van de gemeente Eindhoven uit.

Miljoenen euro's

Geld is evengoed een afweging. Dat een dergelijke snelfietsroute - met paden van minimaal vier meter breed, voldoende verlichting en overal glad asfalt - miljoenen kost is niet verrassend. Maar de exacte bedragen voor de varianten zijn nog niet doorgerekend. Waarschijnlijk zullen de gemeenteraden van Best en Eindhoven minder diep in de buidel moeten tasten bij de blauwe variant. Een deel ervan loopt over de toekomstige groene corridor en de slowlane. Die laatste is deels al aangelegd. Minder hoofdbrekens dus over grondaankopen, bestemmingsplanwijzigingen of financiering. Dat geldt wel voor de gele variant, waar over een aantal stukken nog onzekerheid is (zie de onderbroken lijnen op de kaart). "Maar deze gaat wel door het bedrijventerrein in Acht en Strijp. En in Best door woonwijken en het stationsgebied", zegt Osta.

Beslissing

Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart moet een beslissing vallen welke de voorkeur heeft. Maar wie hoopt binnen afzienbare tijd van Eindhoven naar Den Bosch (of minder ambitieus: Best) te kunnen zoeven, komt bedrogen uit. Niemand durft te zeggen wanneer de hele route er zal liggen. Zo wordt al sinds 1999 gepraat over het snelfietspad tussen Helmond en Eindhoven. Delen zijn al aangelegd, maar voornamelijk in Nuenen en Eindhoven ontbreken nog stukken.