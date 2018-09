SP stelt 'hufterig' gedrag van brommerrijders aan orde in Boxtelse wijk

Bewoners van de Boxtelse wijk Oost klagen steen en been over overlast veroorzaakt door scooters en brommers. Zoals te hard rijden, ook over fietspaden, gevaarlijk rijgedrag, op het achterwiel rijden en geluidsoverlast. De SP werd tijdens een onlangs gehouden enquête met klachten overladen. Reden voor de partij om bij het college aan de bel te trekken. ,,Een van de bewoners liet ons weten af en toe in de veronderstelling te zijn dat hij bij de TT van Assen aanwezig is", aldus fractievoorzitter Dave van de Ven in een brief aan B en W. ,,De overlast wordt door veel mensen ervaren als hufterig gedrag."