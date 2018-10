Speelleercentrum Liempde biedt rust en veiligheid

SP Boxtel sluist ideeën van jongeren door naar gemeente

2 oktober BOXTEL - Een trefpunt voor jongeren zoals de Hoogheemflats in Boxtel hun eigen Huiskamer hebben voor de senioren die daar wonen. Dat is een van de wensen die onder Boxtelse jongeren leven. De lokale SP heeft die ideeën in de afgelopen maanden opgehaald, zowel bij individuele jongeren als tijdens twee gesprekken met een grote groep jeugdigen.