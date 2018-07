Spoedactie voor redding zeldzame beekprik in de Reusel

UPDATEESBEEK - Ze zouden door de extreme droogte ten dode opgeschreven zijn, de beekprikken in de Reusel. Maar zaterdagochtend grijpt waterschap De Dommel in. Daarmee lijkt het overleven van de zeldzame vissen verzekerd. Het waterschap moet er wel zijn eigen regels voor overtreden.

In de Reusel op landgoed de Utrecht waren voor de beekprik cruciale plekken drooggevallen. De larven van de palingachtige vis zouden daardoor een wisse dood tegemoet gaan. Door grondwater in de beek te pompen hoopt het waterschap dat gevaar af te wenden.

Medewerkers van De Dommel halen zaterdagochtend dat water uit grondwaterputten die voor de landbouw bestemd zijn. ,,Het mag niet, het is ook uitzonderlijk, maar in dit geval moet het", zegt woordvoerder Martin Bouwman van het waterschap. ,,We zijn wettelijk verplicht er alles aan te doen om onherstelbare schade aan beschermde soorten te voorkomen. Dat is hier het geval."

Larven

De beekprik verdween in de jaren zestig uit de Reusel. In het bosgebied De Herdgang op De Utrecht zette de organisatie Ravon met steun van de provincie vele honderden larven uit. Dat begon in 2014 en stopte dit jaar. De herintroductie is volgens Ravon een succes: in het voorjaar van 2017 werden de de eerste in de Reusel geboren larven waren aangetroffen.

Typisch aan de beekprik is dat de larven eerst vijf tot zeven jaar in een modderige en kiezelachtige beekbodem wegkruipen, pas daarna zijn ze volwassen. Ze paaien dan en gaan kort daarna dood. Bouwman: ,,Droogt de bodem uit, dan overleven de larven niet en is meteen de hele populatie weg."

Dat is anders bij vissen die zelf diepere gedeelten kunnen zoeken. Maar ook die lijden onder de huidige droogte. Ravon waarschuwde deze week dat zich in de beken op de Brabantse zandgronden 'een rampscenario' voor zeldzame soorten voltrekt.