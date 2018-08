Spoorbiels in brand bij station Boxtel, treinverkeer stilgelegd

Pastoor en dienstmeid openen nieuwe waterpomp in park Boscheind in Lennisheu­vel

26 augustus LENNISHEUVEL - Een hevige regenbui leek even spelbreker te worden tijdens de officiële ingebruikneming van een vlonder en bijbehorend waterspeelelement in park Boscheind in Lennisheuvel. Gelukkig staakten de weergoden hun 'zegen van boven' net op tijd en kon wethouder Peter van de Wiel samen met Twan Tiebosch de waterpomp van het openingslint bevrijden.