Spoorbielzen tweemaal in brand bij station Boxtel

Erbij Dagbeste­ding kan aan de slag bij De Kleine Aarde

12:22 BOXTEL - Erbij Dagbesteding uit Boxtel gaat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onderbrengen bij De Kleine Aarde met groenbeheer. Daartoe is een overeenkomst gesloten met Kleine Aarde Netwerk. Er is plek voor zeker een stuk of vijf cliënten die als dagbesteding in het groenbeheer komen werken in en om het voedselbos van De Kleine Aarde in Boxtel.