Sporthal Pius X in Liempde na renovatie weer helemaal up to date

Boxtelse corporatie geeft extra gas met isoleren 600 woningen

24 augustus BOXTEL - Het energiezuiniger maken van huurwoningen in Boxtel verloopt te langzaam en dus laat woningcorporatie St. Joseph zeshonderd woningen versneld isoleren. Die klus is begonnen in Boxtel-Oost; momenteel worden 63 woningen aan de Eikengaard en Berkengaard extra geïsoleerd. ,,Wij zijn dik tevreden", zeggen huurders Gerard en Corry van der Schoot bij wie een deel van het karwei al geklaard is.