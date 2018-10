Sproeien met slootwater mag nog steeds niet in Brabant

Brenthof, De Huif en Bint komen in maart naar gemeente­huis Gestel

7:30 SINT-MICHIELSGESTEL De grootschalige verbouwing en nieuwbouw bij het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel is begonnen. Welzijnsinstelling Bint, bibliotheek De Brenthof en gemeenschapshuis De Huif komen in maart naar het gemeentehuis.