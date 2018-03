Spullen voor armen gestolen bij voedselbank Boxtel: 'Triest dat ze van ons stelen'

Architect Winy Maas tekent mee aan schetsen voor renovatie en nieuwbouw Gymnasium Beekvliet

13 maart SINT-MICHIELSGESTEL - Over de schouder van oud-Beekvlieter en beroemde architect Winy Maas meekijken naar wat het beste ontwerp kan worden voor de nieuwbouw en renovatie van het Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Hoe gaaf is dat. De leerlingen Klaas Gosens, Maarten van den Haak en Tim Gielen deden dat.