Er is wat te kiezen in Gestel: nieuwbouw Bolster of woningen op Heidelust? School wil heel graag verkassen

SINT-MICHIELSGESTEL - Nieuwbouw voor basisschool De Bolster op het voormalig sportpark van SCI in Sint-Michielsgestel of nieuwbouw waar ze nu zitten, aan de Ericastraat? Duidelijk is in ieder geval wel dat er een natuurpark en (tijdelijke) woningen komen.