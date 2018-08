Strijd om de Boxtelse klant met gratis koffie als inzet

De centrumondernemers en de winkeliers van Oosterhof in Boxtel ruziën over acties die op touw zijn gezet rond de tijdelijke verplaatsing van de weekmarkt van de Markt naar de Hendrik Verheeslaan. Het centrum neemt het de collega's van het winkelcentrum kwalijk dat zij trachten met onder meer een gratis kop koffie de weekmarktbezoekers ook naar Oosterhof te lokken. In een brief op poten is dat ongenoegen kenbaar gemaakt. Met name het feit dat er geen overleg is geweest steekt.