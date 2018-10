Topdrukte in de scoutingblokhutten in Boxtel en Sint-Michielsgestel

,,Leuk om hier andere kinderen te ontmoeten. En de spelletjes hier zijn ook erg leuk." Intussen legden de Bevers en Trollen op zolder radiocontact met een scoutinggroep uit Eindhoven onder de bezielende leiding van zendamateur Peter Graste. Nadat de kinderen over en weer hun namen kenbaar hadden gemaakt, werd het tijd voor het spel galgje. ,,Ook al heb je social media, dit is heel anders. Hier zijn de kinderen samen bezig en ze maken contact met andere scoutinggroepen. Dat is toch wel echt iets anders dan in je eentje achter een pc zitten." Behalve radiocontact was er live radio met deejay Paul Strijbosch. Vijf Bevers en Trollen zaten op een rijtje en deden het ja-nee-spelletje, koptelefoon voor hun mond.

,,Ik ga jullie vragen stellen en die mogen jullie niet met 'ja' of 'nee' beantwoorden, en ook niet met 'eh'," waarschuwde Strijbosch. ,,Heb je er zin in, Benthe?" Benthe trapte er niet in. ,,Ik heb er zin in." Even later versprak ze zich alsnog. ,,Knap, je hebt het zeventien seconden volgehouden", prees Strijbosch haar. ,,En maak je geen zorgen: jullie krijgen allemaal een prijs. Anders komen we daar niet van af." In de ruimte ernaast waren de televisieopnames van een door de scouts zelfbedacht onderwerp: 'Vallen in de film'. Terwijl Neggers naar gestruikel en valpartijen stond te kijken, vatte ze het in een professionele term samen: ,,Dit heet een stunt movie."