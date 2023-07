Traumahelikopter naar Liempde na verkeersongeval

Krabbelen aan de schedel van een zeekroko­dil: ‘Voor een plaats in het museum van de toekomst’

BOXTEL - Koud terug uit Amerika neemt directeur René Fraaije van het Oertijdmuseum in Boxtel de tijd om gepassioneerd over nieuwe ontdekkingen, dino’s en krokodillen te praten. Hij heeft een jetlag, maar is er niet minder scherp om. ,,Boxtel moet kiezen voor een dinotown.”