Twee apps over gedichten en kunst op straat in Boxtel

Spullen voor armen gestolen bij voedselbank Boxtel: 'Triest dat ze van ons stelen'

14 maart BOXTEL - Een diefstal van het laagste niveau. Ergens tussen dinsdagavond en woensdagochtend is er ingebroken in de voedselbank in Boxtel. De voedselbank aan de Achterberghstraat in Boxtel voorziet bewoners van Boxtel, Haaren, Sint-Oedenrode en Sint-Michielsgestel.