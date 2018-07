Uitgezette hertjes leven in viersterrenrestaurant

Wonderbaar­lij­ke genezingen tijdens New Wine in Liempde

10:00 LIEMPDE - De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Letterlijk. Dat vinden veel van de ruim 4.800 weekbezoekers van de religieuze New Wine Zomerconferentie, die deze week voor het eerst op Landgoed Velder in Liempde is gehouden.