Vandaag kans op bewolkte dag in Boxtel

Goud voor Bossche degenscher­mer Tristan Tulen bij Europese Spelen: ‘Wéér een mooi resultaat’

Tristan Tulen heeft voor een verrassing gezorgd door bij de Europese Spelen in het Poolse Krakow de gouden medaille te pakken bij het degenschermen. In de finale was de Bosschenaar te sterk voor de Portugees MIguel Frazao: 15-10.