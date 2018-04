,,Wij willen de samenwerking met alle fracties aan het begin van de bestuursperiode inzetten. De manier waarop dit beleidsprogramma wordt vastgesteld is daarvan een voorbeeld. Ook andere partijen kunnen zo hun inbreng hebben in een bij voorkeur breed gedragen beleidsprogramma."



Met de aangekondigde werkwijze verwijzen de collegepartijen ook naar de wens die de afgelopen weken bij zowat alle politieke groeperingen in Boxtel leefde: verbeteren van de heersende bestuurscultuur, die partijen loodrecht tegenover elkaar zette in lang niet altijd een aangename sfeer. ,,In deze bestuursperiode staat verbeteren van de cultuur nadrukkelijk op de agenda", beloven de vier partijen in hun conceptbeleidsplan.



Er moet bovendien ruimte zijn voor alle partijen, coalitie en oppositie, om punten uit verkiezingsprogramma's te realiseren. ,,Dat is goed voor de Boxtelse kiezer en geeft ons als politiek gelegenheid over en weer bruggen te bouwen." Want, aldus de nieuwe coalitie, bij een positieve bestuurscultuur hoort open staan voor vragen, suggesties en kritiek.



De partijen voorspellen in hun programma dat de komende jaren financieel niet altijd gemakkelijk zullen zijn. ,,Mocht de financiële situatie er om vragen dan liggen onze prioriteiten bij het sociaal domein, de energietransitie (Boxtel wil in 2030 energieneutraal zijn) en bij de verkeersproblematiek."



Woensdagavond worden de wethouders van het nieuwe college bekendgemaakt. Al voor de verkiezingen hebben de leden van het huidige college, Peter van de Wiel (Combinatie'95), Eric van den Broek (SP), Marusjka Lestrade (D66) en Herman van Wanrooij (INbox), aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat zij hun loopbaan als wethouder verlengen. Voor Van de Wiel betekent het dat hij aan zijn derde termijn begint, de andere drie aan hun tweede.