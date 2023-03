Verkeer, miljoenen, stikstof, bouwstop: spanningen rond spoor in Boxtel lopen op

Toneelvere­ni­ging Keskenoate treedt op in tent met 2 stukken: ‘Flauwe humor, maar zeker niet plat’

WESTELBEERS - Toneelvereniging Keskenoate in Middelbeers die optreedt in een ‘gewoon’ theater? Echt niet. Half april staat er een tent bij de Cultuurboerderij in Westelbeers waar de stukken Kukelekuu en De Jossen worden gespeeld.