Verkiezingsdebat Boxtel: over historische en op handen zijnde vergissingen

BOXTEL - Nergens in Nederland, behalve in Boxtel, is meer een stad of dorp met een doorgaande route van en naar het industrieterrein dwars door het centrum. En daaraan moet subiet een einde komen. Dat betoogde lijsttrekker Herman van Wanrooij (INbox) vanavond tijdens het verkiezingsdebat van ondernemersvereniging SPIN in restaurant Rembrandt.

,,We moeten nu eindelijk eens inzien dat de route Schijndelseweg/Baroniestraat per dag 7500 auto's door het centrum voert. Eindelijk eens erkennen dat het om woonwijken gaat en dat daaraan een einde moet komen", aldus Van Wanrooij tijdens een fel debat over het afsluiten van de dubbele overweg in de Tongeresestraat.

Het plan is nu om daaronder een fietstunnel te leggen, zodat het autoverkeer uit het centrum zal verdwijnen. ,,En dan dreigt opnieuw een historische fout", aldus Marielle van Alphen (BALANS). Die vreest voor een tweedeling van Boxtel als de overwegen dichtgaan en er geen autotunnel voor in de plaats komt. En het industrieterrein (te) slecht bereikbaar zal worden. Weer een historische fout.

Waarmee ze doelde op het verleden waarin het toenmalige gemeentebestuur besloot om het industrieterrein langs het spoor te realiseren en de grote woonwijk Oost pal naast de rijksweg A2 te laten bouwen. Een 'vergissing' die de stroom auto's door het dorp nog steeds als gevolg heeft.

Tientallen jaren

Tijdens het eerste 'grote' lijsttrekkersdebat, vrijdag 16 maart, volgt nog een tweede debat. In de raadzaal van Brabants Centrum, was het verkeer en de afwikkeling daarvan fel onderwerp van debat. Een onderwerp ook waarover in Boxtel al tientallen jaren wordt gesproken. ,,Er zijn besluiten genomen en is het zaak die uit te voeren", aldus Peter van de Wiel (Combinatie'95). ,,Het moet afgelopen zijn met steeds teruggrijpen op het verleden. Als we de plannen terugdraaien belanden we wat dit betreft twintig jaar terug in de tijd."

Quote Het moet afgelopen zijn met steeds teruggrijpen op het verleden Peter van de Wiel (Combinatie'95)

Maar dan nog is er in de Boxtelse politiek veel verschil van mening. D66 is tegen de nieuwe ontsluitingsweg bij Ladonk richting Haaren, de andere partijen weer niet. CDA en BALANS willen een complete rondweg, want Boxtel is wellicht bijzonder met de doorgaande route naar het industrieterrein dwars door het dorp, hetzelfde geldt eveneens voor een rondweg. Boxtel is in ieder geval in de regio het enige dorp zonder fatsoenlijke rondweg. Daarvoor is in het noorden van de plaats een verbinding richting A2 nodig, aldus beide oppositiepartijen. Wat op flinke weerstand stuit van onder meer PvdA/GL en SP, die zo'n route die waarschijnlijk dwars door bos Sparrenrijk zou voeren helemaal niet zien zitten.

Parallelweg