Vertrekkend burgemeester Buijs: ‘Oosterhout is een mooie gemeente, maar het doet toch pijn Boxtel te verlaten’

Mark Buijs kijkt er zelfs ietwat schuchter bij. Wat ongemakkelijk onder alle loftuitingen die hem deze ochtend in het Boxtelse gemeentehuis ten deel vallen. Maar hij heeft het over zichzelf afgeroepen. Want zijn succesvolle sollicitatie naar de vrije burgemeesterspost in Oosterhout was toch echt zijn eigen keuze. ,,Het was ook weer niet zo dat ik nadrukkelijk op zoek was naar een andere baan", zegt Buijs, ,,meer zo dat dit voorbij kwam. En het mij enorm aanspreekt wat Oosterhout aan toekomstplannen heeft. Dat zorgt voor nieuwe energie."