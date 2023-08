Verwarring alom rond kap 27 bomen bij winkelcentrum Oosterhof: ‘Geen afspraken gemaakt’

Moord bij het kanaal in Best? Handen en voeten waren vastgebon­den en lichaam was verzwaard

EINDHOVEN - Toen het stoffelijk overschot van een Eindhovenaar (50) woensdagavond uit het kanaal bij Best werd gehaald, zal geen enkele hulpverlener hebben getwijfeld aan moord. Het is nog een raadsel in welke dodelijke kwestie de man was verwikkeld. Officieel is de lezing van de politie nog dat ze ‘ernstig rekening’ houdt met een misdrijf. Maar de feiten laten op het eerste gezicht weinig te raden over.