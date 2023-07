Voorstel om alleen te bouwen voor eigen inwoners in Boxtel haalt het niet

Grootste partij Boxtel kritisch op geld uitgeven aan voorkomen natuurram­pen: ‘Ik pleit voor enig realisme’

BOXTEL - Wat is de noodzaak om maatregelen te nemen tegen een regenbui van 90 millimeter per uur als die maar één keer in de vijfhonderd jaar valt? Balans, de grootste fractie in de gemeenteraad van Boxtel, ziet die niet.