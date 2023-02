Vrachtwagen met bevroren vlees kantelt bij bedrijventerrein in Boxtel, trucks uren opgehouden

Bestse Pien (12) schittert in toneelstuk Hendrik Groen: ‘Het is emotioneel, maar ook grappig’

BEST - Pien Mulder speelt maar liefst 21 voorstellingen in het toneelstuk Hendrik Groen – Opgewekt naar de eindstreep. Ze leert veel van de oudere acteurs en ook over dementie. Want daar krijgt Hendrik mee te maken.