'Vrouwen bloot, handel dood' geldt niet, ondanks zomer der zomers

Voorzitter winkeliers­ver­e­ni­ging stapt uit overleg met gemeente

25 juli BOXTEL - Voorzitter Filipe van den Borne van Winkeliersvereniging Boxtel is uit het overleg gestapt met de gemeente over de herinrichting van de Markt in Boxtel. Hij heeft de afgelopen vier jaar volop meegepraat over die herinrichting. Nu voelt hij zich als winkelier, met een modezaak aan de Markt, benadeeld.