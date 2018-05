Waterpeil in Boxtel-Oost na aanleg drainage licht gedaald

BOXTEL - De aangelegde drainage in Boxtel-Oost heeft de wijk grotendeels verlost van de jarenlange wateroverlast. Toch trekt de gemeente nog 400.000 euro uit om het systeem in een deel van Oost verder te verfijnen.

Natte kruipruimten in met name de componistenbuurt van de Boxtelse wijk Oost. Onder gelopen plantsoenen. Het zijn voorbeelden van de wateroverlast waarmee het oostelijk deel van het dorp kampte. De wijk met zo'n 10.000 inwoners had jarenlang 'natte voeten'. Ook dankzij de uiteindelijk betwiste keuze juist op het natte deel tussen rijksweg en dorpshart de uitbreiding te plannen.

In de jaren tussen 2008 en 2012 is de overlast aangepakt en werd er onder de wijk een flink drainagesysteem aangebracht. Nu, zo'n vijf jaar verder, zijn de maatregelen geëvalueerd en is de conclusie dat de investering van zo'n 5 miljoen euro niet voor niets is geweest. De overlast is sterk verminderd. Het onderzoek is verricht met behulp van 35 meetpunten die vijf jaar geleden zijn geplaatst. Een van de uitkomsten van de metingen is dat het grondwaterpeil in Oost licht is gedaald.

Maar er is, zo is ook de conclusie, hier en daar toch nog wat verbetering nodig. Zoals in het hart van de wijk, de omgeving Hobbendonkseweg, Europalaan en Charpentierstraat. Vanwege de hoge kosten, zo'n 400.000 euro, zal de verfijning van de drainage in dat gebied worden gecombineerd met andere werkzaamheden in de toekomst.

Voor de rest van de wijk zijn collectieve maatregelen niet nodig, zo is gebleken ook uit de enquête die onder de bewoners is gehouden. Wel zijn zo hier en daar nog kleinere aanpassingen nodig per woning. Maar dat is aan de bewoners zelf.