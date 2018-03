Weekmarkt Boxtel dit najaar op andere locatie net buiten centrum

Jongeren samen laten dansen voor verbroedering in Boxtel

10:16 BOXTEL - Boxtel is een divers dorp, stellen dansdocente Lotte Timmermans (25) en breakdancer Ranil van Peperstraten (27). Er wonen mensen met wortels in zo'n honderd verschillende landen. Maar te vaak leven ze langs elkaar heen, in hun eigen cultuur. Het Boxtelse duo wil verbindingen maken, via jongeren en dans. De gemeente gelooft in het idee en geeft 5.000 euro subsidie.