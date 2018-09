Wielermuseum De Mol opent binnenkort in Boxtel

VIDEO Oertijdmu­se­um heeft unieke aanwinst: een langnekdi­no uit de VS

12:10 BOXTEL Het Oertijdmuseum in Boxtel heeft de hand weten te leggen op een ruim 20 meter lang, skelet van een 150 miljoen jaar oude dinosaurus, een Diplodocus. Het is de eerste keer dat een zo groot en origineel dinosaurus-skelet in een vaste tentoonstelling in Nederland te zien zal zijn.