Wilgenbroek in Boxtel Oost zou ideale plek zijn voor ontmoetingscentrum

BOXTEL - De Boxtelse wijk Oost smacht naar een 'sociale long' met een centraal ontmoetingspunt. Al in 2010 is die door de gemeente aan Oost beloofd.

Een 'sociale long' dwars door de wijk heen. Met behalve gemeenschapshuis De Rots, winkelcentrum Oosterhof, kinderboerderij en parkje vooral een centrale plek in de Wilgenbroek met huiskamers en informatiepunten. Dat is wat de Boxtelse wijk Oost in een fraai 'ontwikkelingsplan' in 2010 is beloofd. Het zou vijf jaar later voor elkaar zijn. Nu, halverwege 2018, is er niet al te veel van terecht gekomen.

,,Hoe dat komt? Omdat het college dat in 2014 aantrad het plan in de la heeft gelegd", zegt Jan de Vreede, voorzitter van Wijkorgaan Oost. Het is volgens hem hoge tijd dat datzelfde college (want in maart herkozen) die la opent en de belofte nakomt. Het CDA heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de kwestie.

Sociale cohesie

Met name de behoefte aan de centrale plek groeit met de dag, stelt De Vreede. ,,Een plaats waar mensen uit onze al maar vergrijzende wijk elkaar kunnen ontmoeten. In huiskamers waar ze samen kunnen eten, kaarten of gewoon een kop koffie drinken. En als mensen muziek willen maken, lekker doen. Om er sociale cohesie mee te bereiken. Niets georganiseerd, gewoon vrijheid, blijheid. Met daarbij informatiepunten over zaken als thuiszorg. Het is toch te gek voor woorden dat mensen uit Oost daarvoor nu met hun rollator naar Ursula aan de andere kant van Boxtel moeten", aldus De Vreede, die ook mogelijkheden ziet voor commerciële ruimten voor bijvoorbeeld zzp'ers. ,,Die zitten nu thuis ergens in de wijk. Ze samenbrengen, zorgt ook voor sociale cohesie."

Wilgenbroek

De voormalige Mavo Wilgenbroek zou de ideale plek zijn. Het gebouw heeft momenteel wel gebruikers (zoals basisschool Spelelier en Brede School) maar er is volgens De Vreede nog voldoende ruimte voor ook de huiskamers en de informatiepunten. In gesprek daarover met de gemeente is het wijkorgaan niet. ,,Twee jaar geleden kregen we tijdens een bezoek van de gemeenteraad aan de wijk in feite te horen dat we geen te grote verwachtingen mochten koesteren. Sindsdien is het stil."