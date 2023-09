Willy (65) is al 50 jaar de grote regelneef bij oude Van Geel: ‘Wie blijft er nog zo lang trouw aan het beestje?’

‘De cirkel is rond’: kunstschil­der Kees Bol vijzelde ooit zijn zelfver­trou­wen op in Schijndel, nu hangt zijn kunst daar

SCHIJNDEL - Weliswaar woonde hij nooit in Schijndel, maar kunstschilder Kees Bol was er op diverse manieren wél mee verbonden. Hij was grotendeels verantwoordelijk voor een kunstzinnige verstrengeling tussen Heusden en Schijndel.