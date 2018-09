WSD haalt mooie klus binnen bij Designstar

Boxtel De WSD Groep in Boxtel heeft een contract gesloten met Designstar in Boskoop. En dat betekent goed nieuws voor een flinke groep mensen die het best tot hun recht komen op beschutte werkplekken bij de WSD zelf. ,,We hebben voor de duur van drie jaar werk van Designstar binnen gehaald. En dat is erg mooi. Want dit soort werk is moeilijk te vinden. Veel bedrijven automatiseren dat namelijk. Naar dit soort partners als Designstar zijn we vooral op zoek, die zich voor langere tijd aan ons verbinden en werk bieden dat heel eenvoudig is en toch nog verschillende moeilijkheidsgraden heeft. Dat is voor deze doelgroep prima werk", zegt Jan Simons van WSD in Boxtel.