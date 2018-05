Yvon Jaspers scoort ook met haar nieuwe programma

Sparen

19 mei Boxtel is een museum rijker. Een officieel Cruijff-museum op de grote slaapkamer in het rijtjeshuis van Rien om precies te zijn. Riens toonzaal is het resultaat van een halve eeuw shirts, foto's en boeken verzamelen met hart en ziel. En dat is aardig uniek in een tijd waarin de gemiddelde jongere naast euro's vooral likes en views spaart, die morgen weer vergeten zijn.