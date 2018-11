'Zoiets als de Petruskerk in Vught, maar dan in Boxtel’

Er is enig voorstellingsvermogen voor nodig. Dat realiseert Maruška Lestrade zelf ook wel. Maar, wandelen door de Petruskerk in Vught maakt haar blij. ,,Als ik tijd had, zat ik de hele dag hier”, zegt de Boxtelse wethouder zelfs. Zo onder de indruk is ze van wat er in het centrum van Vught tot stand is gekomen. En dat voorstellingsvermogen dan? ,,Een prachtig cultureel centrum als dit wil ik ook in Boxtel voor elkaar boksen. In de bibliotheek aan de Burgakker. En dat is nu nog niet met hier te vergelijken.”