013 sluit, alternatief Circolo gaat niet door, culturele instellingen zijn terug bij af

CoronavirusTILBURG/DEN BOSCH - Theaters en andere culturele instellingen investeerden afgelopen maanden veel in nieuwe maatregelen en methodes om toch veilig meer bezoekers kwijt te kunnen. Maar met de nieuwe coronamaatregelen zijn ze terug bij af. Maximaal dertig mensen is voor veel instellingen niet te doen. Ze gaan de komende vier weken dicht of verplaatsen de voorstellingen. ,,Dat zijn we inmiddels wel gewend.”

013-directeur Frens Frijns zegt dat het Tilburgse popcentrum de komende vier weken dicht gaat. ,,Het is heel simpel, voor dertig mensen kunnen we niet open.” Dat betekent ook dat de succesvolle Club Zoveel avonden van Guus Meeuwis in de grote zaal met per avond 420 bezoekers voorlopig niet meer door gaan.

Circolo had het festival op het snijvlak van circus en theater in het Leijpark in Tilburg al eerder afgelast, ook al omdat veel buitenlandse artiesten niet konden komen. Maar ook het alternatief dat Circolo voor komende week snel had ontwikkeld in de Koepelhal en 013 is door de nieuwe coronamaatregelen onmogelijk geworden. ,,We dachten dat we goed hadden ingespeeld op de omstandigheden”, zegt Marc Eysink Smeets van Circolo. ,,Maar er was geen woord Chinees bij op de persconferentie. Geen evenementen: dus ook geen The Alternative. Zuur, maar we hebben er alle begrip voor.”

,,Ik zie de noodzaak van de maatregelen wel in”, zegt directeur Jan van der Putten van de Verkadefabriek in Den Bosch berustend. ,,We zagen dit aankomen. Onze horeca gaat dicht, de bioscopen kunnen blijven doorgaan met dertig bezoekers en theatervoorstellingen zullen we verplaatsen. Dat zijn we inmiddels gewend.”

Première

Theater Artemis stond voor de Nederlandse première van Het eind van het begin van het einde vrijdag in Theaters Tilburg. Creatief leider Jetse Batelaan zal morgen met partners Het Zuidelijk Toneel en Het Paleis besluiten de komende voorstellingen te verplaatsen. ,,Voor dertig mensen kunnen we niet spelen.” De voorstelling stond de komende weken geprogrammeerd in Amsterdam en Rotterdam. ,,Gelukkig hebben we wel gespeeld in Vlaanderen dus de voorstelling bestaat en zal zijn weg wel vinden”, zegt Batelaan. Hij zegt dat Artemis wist dat het een risico nam toen in het voorjaar de nieuwe voorstelling werd ontwikkeld. ,,Dus in die zin voelt het wel anders dan in het voorjaar toen we compleet werden overvallen.”

Het over drie weken startende festival November Music in Den Bosch ziet de ontwikkelingen met lede ogen aan. ,,Het is zoals het is. Maar het festival gaat door,” zegt Theo van Dooremalen, zakelijk leider van November Music. ,,We hadden eerder al ingespeeld op de situatie door musici twee keer per avond te laten spelen en uit te wijken en naar grotere ruimtes waar meer mensen in kunnen. Maar het is nu afwachten. Het is een dagkoers geworden. De meeste concerten zullen doorgaan, voor minder publiek. We kijken nog naar de concerten in grotere zalen. Het is duidelijk dat we veel meer kosten hebben en veel minder inkomsten. Maar daarvoor hebben we een vorm van compensatie gehad.”

Mondkapjesplicht

Voor de musea bracht de persconferentie weinig nieuws: die kunnen openblijven. Maar de verwachting is wel dat er veel minder toeschouwers zullen komen. Het Noordbrabants Museum dat nét de nieuwe expositie Asjemenou! opende, waarmee het veel publiek dacht te scoren, rekent op lagere bezoekersaantallen. ,,Zeker nu je een bezoek niet kunt combineren met de horeca in Den Bosch", zegt directeur Charles de Mooij. ,,Maar we zijn net als andere musea blij dat we open mogen blijven. Met de genomen maatregelen als tijdsloten en looprichtingen, is een bezoek aan een museum veilig. We staan ook positief tegenover een mondkapjesplicht. Nu loopt hier vrijwel iedereen al met een mondkapje.”