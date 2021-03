1-jarig kind omgekomen bij botsing met bestelbus

Peiling: houd jij je nog aan de coronamaat­re­ge­len?

30 maart De avondklok gaat vanaf 31 maart voortaan in om 22.00 uur, in plaats van 21.00 uur. Nu de zomertijd weer ingaat, willen mensen in de avond langer buiten blijven. Een kleine versoepeling, terwijl de rest van de maatregelen tot zeker 20 april blijven gelden. Met de eerste zonnestralen in zicht snakken meer mensen naar versoepelingen. Voor sommigen is de rek eruit en houden zich steeds minder aan de maatregelen. Met zeker één jaar lang maatregelen, hoe goed houdt u zich daar nog aan?