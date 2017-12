1 miljoen euro tekort bij falende Omgevingsdienst

DEN BOSCH/OSS - De Omgevingsdienst Brabant-Noord stevent over 2017 af op een tekort van 960.000 euro. Dat meldt gedeputeerde Johan van den Hout (SP) in een memo aan Provinciale Staten.

Volgens Van den Hout is het tekort van bijna 1 miljoen euro een verrassing. 'De eerste Bestuursrapportage 2017, gepresenteerd vlak voor de zomervakantie, was in lijn met de begroting en wees in niets op de problemen waarvan de ODBN nu melding maakt. Sindsdien zijn ook geen voorwaarschuwingen ontvangen', schrijft de gedeputeerde. De omgevingsdienst is een uitvoeringsorganisatie van de provincie en gemeenten, en is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld controle van omgevingsvergunningen.

Mestfabriek

De Omgevingsdienst bezorgde de provincie onlangs een flink probleem door de fout in te gaan bij het hoger beroep in de rechtszaak rond de mogelijke vestiging van een grote mestfabriek in Oss. Die fout werd gemaakt door de directeur van de dienst. Van den Hout zegt dat hij zijn ongenoegen over de misser in een gesprek heeft overgebracht aan de directeur, en later ook aan het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst.