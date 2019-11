10.000 mensen actief in pillen en poeders: lucratieve pillenindustrie lokt veel onbezonnen nieuwkomers­

De Tilburgse pillenlabs staan vol met losers: wat voor mannen zijn het?

9:00 TILBURG - Tilburg is het epicentrum van de synthetische drugsproductie in Nederland. In de stad wonen genoeg mannen die het vuile werk willen opknappen. Maar wat voor mannen zijn dat, die met hun kop boven pruttelende en dampende ketels gaan hangen om speed en xtc te maken? Schatrijk worden ze er niet van en er zijn al genoeg ongelukken gebeurd om te weten dat het werk niet van gevaar ontbloot is: wie doet dat? Voor zijn afstudeerscriptie aan de Politieacademie ging de Tilburgse agent Teun op zoek naar het antwoord.