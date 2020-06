100 dagen corona in Brabant: ‘Er stortte iedere dag een vliegtuig neer op de parkeerplaats’

Brabants nieuws van vrijdag | Provincie wil blijvende herinne­ring voor corona­slacht­of­fers - Man voor ogen van zoontje (10) neergescho­ten

5 juni Er zou een blijvende herinnering moeten komen voor de slachtoffers van het coronavirus, dat vindt de Brabantse politiek. Hoe dat eruit moet komen te zien is nog de vraag. In Tilburg was vrijdag een schietpartij waarbij een 10-jarige jongen zag hoe zijn vader werd geraakt in zijn been. Dit en meer nieuws lees je terug in het nieuwsoverzicht van vrijdag.